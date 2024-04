Ouverture ce mercredi : l’Espagne, invitée vedette du DITEX-La Fête des Voyages !

(cf. Programme et Plan)

Jeudi 5

La soirée de ce mercredi sera animée également avecdans votre agenda :et lesles plus performantes du Programme Top Acheteurs.[à 20 h chez My House (ex Flow) 35 Cr Honoré d'Estienne d'Orves 13001 à Marseille.]b, conduira une délégation de 15 à 20 responsables d’agences régionales du TO breton., une destination exceptionnelle accueillera les visiteurs. L’Espagne, pays à l’honneur qui séduit chaque année plus de 10 millions de Français, y présentera ses plus beaux atours en compagnie de nombreuses autres destinations.. Nous y reviendrons.