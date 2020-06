Ouverture des frontières : "les guides-conférenciers vous souhaitent bienvenue en France" ! (Vidéo) la profession reste mobilisée

Les Guides-conférenciers restent mobilisés et demandent plusieurs mesures d'aides face à la crise liée au covid-19. Malgré leur position délicate depuis l'arrêt du tourisme ils restent prêts à accueillir les visiteurs. Avec l'annonce de l'ouverture des frontières, ils souhaitent la bienvenue en France à tous les visiteurs étrangers ou français dans une vidéo qui fait la promotion des visites guidées accompagnées pas des professionnels qualifiés !

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 17 Juin 2020

A l’occasion de l’ouverture des frontières européennes et des sites culturels, la FNGIC, fédération nationale des guides interprètes et conférenciers a réalisé une vidéo pour promouvoir les visites guidées des professionnels qualifiés.



Depuis le 15 juin les frontières des pays européens s’ouvrent progressivement. Les guides- conférenciers invitent les français et les visiteurs de tous pays à les suivre à la découverte de la France.



La profession, très impactée par la crise liée au coronavirus ne relâche pas la mobilisation.



Le Collectif des Guides-Conférenciers « Les voix des Monuments » organisera une action le Jeudi 18/06/2020 à 14h00 à Paris au Sacré Coeur.









Ils souhaitent également la mise en place d’aides spécifiques pour les Guides-Conférenciers salariés sans activité suite à la crise sanitaire du Covid-19 et demandent la prolongation des ARE.



"Ce sont plus de 14% de guides-conférenciers supplémentaires qui se trouvent sans aucune aide de l’état. (Certains guides ont épuisé leurs droits pendant la période du confinement et s’ajoutent aux 26% qui ne bénéficiaient pas des ARE)"



Enfin, ils souhaitent la création d’un statut d’intermittent du tourisme pour les guides-conférenciers salariés en CDD ou CDD courts dit d’usage.



www.fngic.fr Par cette action, les guides-conférenciers souhaitent faire réagir les pouvoirs publics. Dans un communiqué ils précisent qu'ils attendent toujours la création d’un « fonds spécifique patrimoine » par le ministère de la culture.Ils souhaitent également laet demandent la prolongation des ARE.Enfin, ils souhaitent la créationpour les guides-conférenciers salariés en CDD ou CDD courts dit d’usage.

