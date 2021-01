Ouverture (ou pas) le 20 janvier : restaurants et bars fixés sur leur sort jeudi ?

Les restaurateurs seront-ils fixés sur leur sort ce jeudi 7 janvier 2020 ?



Jean Castex le Premier Ministre tiendra à cette date une conférence de presse pour annoncer sa décision d'ouvrir au ou non le 20 janvier 2021 les restaurants et les bars.



Mais selon France Info cette option semble peu probable. Le site d'informations précise que la décision n'a pas été officiellement annoncée, mais que le sujet a été abordé lundi 4 janvier, lors de la réunion restreinte du Premier ministre, Jean Castex, avec les leaders de la majorité en visio-conférence.



Les différentes organisations syndicales du secteur : UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), GNC (Groupement National des Chaînes Hôtelières), GNI (groupement National des Indépendants) et SNRTC (Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale) ont rendez-vous ce mardi 5 janvier à 15 heures à Bercy, nous a par ailleurs indiqué une porte parole de l'UMIH confirmant ainsi l'information du Parisien et de France Info.