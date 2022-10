Sobriété : à quoi s'attendre pour les vacances d'hiver ?

"ne pas consommer inutilement d’énergie à l’occasion de l’exercice de leur activité."

"C'est le fruit d'un travail réalisé en concertation. Cette charte est incitative. Il s'agit d'un premier pas et beaucoup de professionnels essaieront de faire mieux. L'enjeux est aussi de s'ancrer dans la durée et dans la sobriété à moyen et long terme"

La Charte incite les établissements : hôtels, cafés, restaurants et hébergements touristiques à respecter une température de 19° dans les salles et parties communes lors de l’accueil des clients, et incite les clients à faire de même dans les chambres.Il est également conseillé de réduire les températures à 17° au point de consigne hors de la présence des clients et du personnel dans les salles de restaurants, les chambres et salles inoccupées, les couloirs et réceptions, les salles de sports.La charte recommande également de baisser d’1° la température des piscines intérieures et extérieures et réduire également la température des saunas/hammams/jacuzzis ainsi que leurs horaires d’utilisation et sur réservation.Concernant les établissements de thalassothérapie, il est conseillé de baisser de 1° dans la limite de 31° la température des piscines ludiques et baisser de 1° la température des bassins de soins dans la limite de 33°.Les professionnels des cafés et restaurants se sont engagés à éteindre les lumières et enseignes lumineuses de leurs établissements à la fin du service. Les professionnels des hôtels s’engagent à éteindre leurs enseignes entre minuit et 6h du matin.La charte incite également les professionnels ànous explique Simon Thirot, secrétaire général de l'UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de plein air).