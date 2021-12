Appli mobile TourMaG



Ôvoyages : les agences partenaires ont visité les 4 Ôclub de Fuerteventura

Opérations de formations pédagogiques et de soutien commercial aux agences, Formatours dans des cadres exceptionnels, soirées Evènementielles, telles sont les vagues de douceurs planifiées et orchestrées par le TO.

Mardi 14 Décembre 2021

Après les 2 Formatours à Dubaï en septembre en guise de deux premières vagues qui auront permis à 80 agents de voyages de se retrouver pour découvrir la superbe production d’hôtels 5*dont certains les pieds dans l’eau (Ôclub JA resort golf and Spa 5*), ce sont 2 webinaires et 4 soirées de workshop à Lyon, Brest, Lille et Paris ayant rassemblé au total près de 480 agences qui ont constitué les 2 vagues suivantes ;



Pour marquer l’année 2021 comme il en a l’habitude, Ôvoyages a organisé sa cinquième vague-opération de séduction en conviant une centaine d’agents de voyages au Formatour Canaries, le rdv annuel incontournable et attendu depuis 16 ans, qui s’est déroulé cette fois à Fuerteventura du 21 au 23 novembre.

En partenariat avec l’Office de Tourisme, le programme incluant découverte de l’île, visites des 4 Ôclub, croisière en catamaran et séances de travail avait pour but de permettre à chacun de vivre des moments de partage et d’échanges tout en appréciant in situ le niveau de qualité des prestations

Offertes, ce qui n’a pas échappé aux agences à qui Ôvoyages a largement donné la parole dans le reportage vidéo.



« En retour, nous revenons enrichis de cette escapade « formation », très bien organisée, très bien accompagnée, nous permettant de découvrir l’île de Fuerteventura, et 4 belles adresses hôtelières du Sud. » Caroline de Perier Voyages à Rouen.



Le TO a mis à forte contribution l’ensemble de son équipe commerciale pour démontrer sur le terrain que la qualité passe aussi par la présence et l’assistance quel que soit le contexte ou les difficultés que traversent le secteur.



« Tout ce que nous faisons ça va bien au-delà du marketing !

Nous voulons démontrer que la qualité n’est pas seulement limitée à nos produits mais dans notre approche de la relation avec nos partenaires, à qui nous voulons donner le maximum de moyens, d’outils, d'informations, d’assistance et de réactivité.

Réussir le pari de maintenir nos soirées, nos rdvs pédagogiques et nos formatours en pleine pandémie ça coûte encore plus cher et c’est un vrai défi » Raouf Ben Slimane



La dynamique engagée par Ôvoyages devrait permettre au TO d’atteindre son objectif de finir l’année 2021 en s’approchant des 50% d’activité comparé à 2019 et aussi de préparer 2022 avec l’ambition de réaliser un niveau équivalent à 2019.



Soirée Fuerteventura du 30 novembre, à La Caserne à Paris

www.thalasso-to.com Ôvoyages, c’est 43 Ôclub avec des expériences inédites, comme le concept Ôclub zen, et une production de séjours et circuits moyen et long courrier à prix exclusifs.

