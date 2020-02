PATA France : Blaise Borezée (Interface Tourism) nouveau président

A la suite du Before de la PATA mettant à l’honneur Taïwan ce mercredi 26 février 2020, une assemblée générale s’est tenue pour l’élection du nouveau board.



Blaise Borezée, Interface Tourism est le nouveau Président de la PATA, il succède à Guillaume Linton, directeur général d'Asia et Sandrine Ledru, directrice générale de l’agence Article Onze Tourisme.



Mehdi Kabouya, Air Astana est nommé Vice-président de la PATA. Quant à Candice Saugère, Shangri-La elle devient Secrétaire générale. Ces deux postes étaient précédemment occupés par Catriona Dempster, directrice de marché chez Kuoni.



James Patpatia, Asian Trails occupera lui le fauteuil de Trésorier de la PATA et succédera à Pierre-Eric Remoleux, président du groupe Indigo Unlimited qui était également Vice-Président de l'association.