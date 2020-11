PSE Paris City Vision : "Nos espoirs de reprise d'activité en septembre se sont envolés fin août"

"Comment mieux attirer les clients français"

Nous réfléchissons à revoir notre business model et l'organisation. Ce n'est pas forcément simple de le faire lorsque l'outil opérationnel de production ne fonctionne plus.Nous avions un plan stratégique à 3 ans, et il est temps d'accélérer la transformation. Retravailler l'offre sur de plus petits groupes, offrir davantage de personnalisation selon les clients, accélérer sur la transition énergétique en supprimant les grands cars thermiques et les remplacer par des véhicules de plus petites capacités, et trouver un partenaire pour disposer d'une unité qui fonctionne au gaz naturel... font partie des pistes que nous souhaitons explorer.Nous souhaitons également développer les points de ventes dans Paris avec des kiosques qui permettent davantage de proximité et de capter une clientèle de dernière minute.Dernier volet : continuer à améliorer le parcours client sur chaque étape de sa visite, de la digitalisation à l'embarquement en passant par la mise à disposition des tablettes comme nous l'avons fait déjà avec HistoPad. 95% de la clientèle de Paris City Vision est étrangère, et 50 à 55% Nord-Américaine. Ensuite nous avons de nombreux visiteurs d'Amérique du Sud, et d'Asie : Chine, Japon et Inde.La clientèle française représente seulement 5%. Nous avons eu un long débat en interne sur ce sujet.est un peu un serpent de mer...Pour visiter Paris, nos compatriotes ont rarement recours à des intermédiaires. Par ailleurs les attentes sont spécifiques à la clientèle française avec un niveau de prix qui n'est pas le même que celui de la clientèle étrangère.Le contenu ne serait pas le même et orienté vers des thèmes comme "Le Paris Secret" ou des visites un peu plus insolites. Nous avions réalisé un test grandeur nature avec des visites interactives menées par l'acteur Lorànt Deutsch. Nous avions eu un beau succès mais cela reste un secteur de niche.En revanche nous allons travailler sur les clientèles européennes de proximité en retravaillant le contenu des tours pour l'adapter à un prisme plus européen.