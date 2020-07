PSE TUI France : le député Stéphane Peu interpelle la ministre du Travail

En outre, le groupe a bénéficié d’1,8 milliard d’euros de prêt auprès de la banque publique d’investissement allemande (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) portant sa capacité globale de financement à plus de 3 milliards d’euros pour surmonter la crise.



Selon les organisations syndicales, à partir de cette somme tout à fait considérable, le groupe allemand aurait affecté 100 millions d’euros à sa filiale française.



Riche de marques qui conservent la confiance de nombreux consommateurs, et témoignant de constantes économiques globalement saines, cette entreprise se trouve en situation d’affronter la période délicate qu’elle traverse.



C’est donc le principe même de ce plan de suppression d’emplois qu’il convient d’interroger, résultant probablement moins des conséquences de la crise du Covid-19 que d’une tactique visant à ne tirer aucun enseignement des erreurs stratégiques du groupe allemand sur le « marché » français du voyage, à tirer profit du capital immatériel de la société (les marques) au détriment du collectif humain (les salariés).



Au surplus, s’agissant d’une entreprise ayant régulièrement profité des dispositifs d’exonération de cotisations et de crédit d’impôt (10 millions d’euros de CICE), ce choix stratégique de sacrifier l’emploi au profit de la rentabilité est proprement inadmissible.



M. le député souhaite connaître les dispositions que le ministère entend prendre pour défendre les intérêts des salariés, en particulier en s’assurant que les 100 millions affectés par le groupe à TUI France ne soient pas affectés au financement de la délocalisation de l’emploi vers la Belgique et le Maroc mais à sa pérennisation."