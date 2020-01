Palmes du Tourisme Durable : Touristra Vacances, des rencontres inédites, locales et solidaires...

TourMaG.com - Pourriez-vous nous présenter votre concept / philosophie ?



Sybille Gauchery : Depuis 75 ans, profondément attaché aux valeurs de partage, d’échange et de mixité qui ont construit son identité, Touristra Vacances (TV) développe un tourisme social de qualité, ouvert au plus grand nombre.



En France, TV assure la gestion/animation et la commercialisation de 17 villages vacances à la mer et à la montagne pour le compte Comités d’entreprise.



En Europe, le groupe assure l’animation et la commercialisation de 10 « Clubs 3000 » en partenariat avec des hôteliers indépendants et des agences réceptives locales.



A travers le monde, Touristra Vacances propose une offre de circuits insolites et solidaires, qui associent les incontournables du pays et favorisent les échanges entre nos voyageurs et les populations locales.



Nous nous engageons sur les questions de tourisme social et d’environnement à travers la Charte des « Saisons Durables » et défendons le droit aux vacances pour tous en partenariat avec la CAF, l’ANCAV et les chèques-vacances.