Pâques : la SNCF retrouve les niveaux de 2019

Déjà pour les vacances de Noël, la SNCF avait fait le plein.



4 millions de billets avaient été réservés sur TGV INOUI, OUIGO et INTERCITES pour la période des fêtes de fin d’année, soit 10% de plus qu’à Noël 2018, "dernière année de référence, ce qui témoigne d’une bonne dynamique de retour des voyageurs dans les trains de longue distance" avait indiqué la compagnie.



A la veille de ces vacances de Printemps, le 11 avril dernier la SNCF a lancé une nouvelle offre axée sur les petits tarifs. Il s'agit du Ouigo train classique qui propose à bord d'anciennes voitures Corail des trajets entre Paris et Lyon et entre Paris et Nantes. Le temps de parcours est compris entre 4h15 et un peu plus de 5h en fonction des arrêts et des trajets.



2 allers-retours quotidiens sont ainsi proposés sur la ligne Paris-Nantes et 1 aller-retour quotidien sur la ligne Paris-Lyon. Les voyageurs pourront ensuite profiter, dès le mois de juin, de cinq allers-retours au total répartis entre :