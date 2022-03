Train, TGV Ouigo : la SNCF ouvre les ventes été 2022

La SNCF ouvre également les réservations pour OUIGO Grande Vitesse. Les ventes seront ouvertes jusqu’au 10 décembre 2022 inclus, soit 9 mois avant le départ.Les trains roses et bleus proposent des prix à partir de 10€ (et 8€ max pour les enfants) sur plus de 40 destinations. Au total, ce sont plus de 10 millions de billets qui sont mis en vente sur la période.OUIGO Grande Vitesse relance son offre saisonnière entre Quimper et l’Ile-de-France en desservant, du 1er avril au 5 septembre 2022, les gares de Lorient, Auray et Vannes à partir de Aéroport Roissy Charles de Gaulle, Marne la Vallée et Massy TGV.Et désormais, il sera possible, dès le 11 avril, de voyager avec la nouvelle offre OUIGO Train Classique entre Paris - Nantes et Paris - Lyon.Cette offre propose des billets de 10€ à 30€ maximum et un prix qui reste fixe sur toute la période de vente jusqu’au départ du train, vers 14 destinations.Les trains sont ouverts à la vente à partir de 45 jours avant leur date de circulation pour garantir des places disponibles à bas prix à courte anticipation.