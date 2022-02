Le groupe SNCF améliore son chiffre d’affaires (+15%) en 2021

Le Groupe a pu compter sur sa stratégie de diversification pour compenser les effets de la crise sanitaire, notamment une très bonne performance des activités de logistique et de transport de marchandises tout au long de l’année.



" GEODIS enregistre une croissance forte de son chiffre d’affaires et de sa marge et Fret SNCF termine positif en marge opérationnelle/EBITDA et en cash-flow libre pour la première fois ", indique le Groupe.



En parallèle, malgré le fort impact de la crise sanitaire au 1er semestre sur SNCF Voyageurs et son activité TGV en particulier, le Groupe a enregistré un rebond dès juin et une excellente fréquentation en fin d’année (record avec plus de 3,2 millions de billets TGV vendus pour les fêtes de fin d’année, +50% vs 2020), encouragée par une stratégie tarifaire volontariste (carte Avantage) et la poursuite de l’extension de l’offre low-cost Ouigo en France et en Espagne.



En effet, " le transport ferroviaire de voyageurs longue distance a su capter la reprise de la demande voyageurs après la levée des restrictions en mai 2021 (+32% de chiffre d’affaires vs 2020) , commente le Groupe.



La nouvelle gamme tarifaire lancée en juin 2021 a favorisé ce rebond et a contribué à compenser le retrait de la clientèle affaires. 3 millions de cartes Avantage ont été vendues entre juin et décembre 2021 ".



Intercités a développé de nouvelles offres dont le lancement des trains de nuit Paris-Nice en mai. Sur l’année, l’activité reste très en deçà de 2019 (année de référence avant Covid).



La grande vitesse internationale (Eurostar, Thalys et les autres liaisons trans-nationales) a souffert des mesures sanitaires contraignantes mais a su adapter son offre à la clientèle loisirs.



L’exportation de la grande vitesse SNCF en Espagne est une pleine réussite : la ligne TGV low price Ouigo España ouverte en mai 2021 atteint 95% de taux de remplissage.



Pour l’activité Transilien, la fréquentation est ralentie d’un tiers, notamment par l’effet du télétravail. La performance opérationnelle est positive : avec une ponctualité supérieure aux objectifs contractuels et une qualité de service à son plus haut niveau historique. 



Tout comme Transilien, TER a été affecté par les conséquences des mesures sanitaires. L’été 2021 a vu le retour massif de la clientèle occasionnelle, avec une fréquentation globale atteignant 80% de celle de 2019 et +35% par rapport à 2020.



" Dans un contexte porteur pour la mobilité durable, marqué par l’accueil d’un nouvel opérateur ferroviaire sur le réseau à grande vitesse et l’ouverture à la concurrence du marché des trains régionaux dans certaines régions, le groupe SNCF poursuit la fidélisation et la reconquête des clients voyageurs et accompagne la reprise dynamique des activités de logistique et de transport de marchandises ", ajoute le Groupe.