Par Toutatis, le Parc Astérix espère battre son record de fréquentation !

TourMaG - Au-delà des nouveautés du Parc, la marque Astérix est très dynamique, avec notamment la sortie récente du film « Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu ». En ressentez-vous les effets au niveau de la fréquentation ?



Guy Vassel : Le film est sorti en février, alors que nous étions fermés, mais là le film fonctionne très bien à l'étranger avec plus de 2 millions d'entrées sur les 5 millions de spectateurs au total.



Il y a également la série dédiée à Idefix à la télévision, avec aussi des bandes dessinées, qui fonctionne très bien. Une nouvelle bande dessinée, « L'iris blanc », va sortir au mois d'octobre 2023.



Toute cette dynamique aide également le parc et les nouveautés du parc aident la marque Astérix à se développer.



En 2024, il y a aura aussi un nouveau dessin animé d'Alain Chabat sur Netflix, donc toute une actualité qui permet d'être plus présent avec Astérix et les irréductibles Gaulois.



TourMaG - Quelle est la part du visitorat étranger pour le Parc ?



Guy Vassel : Ils représentent 10% de notre visitorat, en majorité des Belges, mais nous avons aussi des Hollandais, des Anglais, des Allemands... Ce sont plutôt des visiteurs de pays européens de proximité, qui connaissent la bande dessinée.



L'un de nos axes de développement est donc désormais de faire venir des gens de plus en plus loin, d'où l'utilité des hôtels pour proposer le parc comme une destination de court séjour.



TourMaG - Comment travaillez-vous en B2B ?



Guy Vassel : Nous travaillons avec tous les intermédiaires : agences de voyages, autocaristes, plateformes de revente, grande distribution, comités d'entreprise... Tous ces revendeurs contribuent à la moitié de nos ventes, c'est une partie très importante pour nous. L'autre moitié se fait en direct via notre site web et notre site de contact.



Nous travaillons avec tout le monde parce que nous voulons accroitre nos volumes, après avoir construit les hôtels, et alors que nous continuons à développer de nouvelles attractions et de nouveaux spectacles. Nous sommes quand même le 2e parc d'attractions de France.



Pour cela, nous avons donc des commerciaux qui vont à la rencontre de nos partenaires, nous organisons des webinaires, des éductours tous les mois, etc.