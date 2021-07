Paris : la tour Eiffel rouvre le 16 juillet et lance des nouvelles fonctionnalités de paiement en ligne

La Tour Eiffel réouvrira ses portes le 16 juillet prochain.



Déjà depuis le 1er juin, il est possible de réserver en ligne son billet afin d'anticiper la visite. Les équipes de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) et du groupe Lyra (sécurisation des paiements), ont mis cette période de fermeture à profit pour peaufiner le site de billetterie en ligne : nouvelles fonctionnalités, nouveaux moyens de paiement...



Parmi les nouveautés : la possibilité pour les clients étrangers (hors zone euro) de régler dans leur devise d'origine grâce au système de conversion dynamique de devises en ligne (e-DCC pour Electronic Dynamic Currency Conversion) et l'ajout de Diners et Discover, moyens de paiement internationaux très utilisés par les visiteurs d'Amérique du Nord (USA, Canada).



Enfin, désormais la finalisation du paiement se réalise uniquement lorsque le ticket est généré électroniquement (en téléchargement ou envoi par mail).



Dès le premier jour d'ouverture le système a enregistré 1400 achats en ligne.