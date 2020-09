Paris : les directeurs de palaces de l'UMIH à la rencontre des députés

A l’initiative de Roland Héguy et d’UMIH Prestige, présidé par Christophe Laure, quinze directeurs de palaces se sont réunis ce matin à l’hôtel Intercontinental Opéra pour rencontrer les députés Pascale Fontenel-Personne, députée de la Sarthe et présidente du groupe tourisme à l’Assemblée nationale et Christophe Blanchet, député du Calvados et vice-président du groupe tourisme à l’Assemblée nationale.

