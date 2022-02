Paris : professionnels du tourisme, venez courir les "10 km des étoiles"

"L’idée est de fédérer tout le monde et de partager une expérience collective inédite avec tous les acteurs du secteur

Vecteur de cohésion et de solidarité, la course des "10 km des Etoiles", qui aura lieu le dimanche 20 mars 2022 (départ 10 heures) se veut aussi sportive que conviviale et fédératrice.Ceci dit,Le parcours en lui-même est inédit puisqu’il emprunte les quais de la capitale.", souligne Paul Pécriaux, à l'initiative de cette course et patron de l'agence évènementielle Grass Lemon, qui attend quelque "2 500 participants".Le prix du dossard est fixé à 35 euros.Deux animateurs seront là pour booster les troupes. Les finishers auront droit à leur médaille, un t-shirt ainsi qu’un sac contenant des goodies.Pour les inscriptions, c'est ici