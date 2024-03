Partez près de chez vous en Irlande avec Quartier Libre

L’Irlande : il est encore temps de réserver, mais il faut faire vite !



Stéphane Dossetto, Directeur commercial explique : « La saison de la Laponie suédoise se termine, et comme la nature à horreur du vide, l’Irlande relève le flambeau. Nous constatons un véritable rush, si bien que les mois de mai et d’août sont déjà presque complets. Si j’ai un conseil à donner, c’est de réserver dès à présent. Nos équipes font face à de très nombreuses réservations et font leur possible pour répondre à toutes les demandes, mais certaines dates sont d’ores et déjà saturées. La profondeur de notre offre permet à chaque client de découvrir son Irlande. De plus nous proposons des départs garantis pour l’Irlande au départ de plus de 22 aéroports français et frontaliers. Enfin, il faut savoir que notre production est conçue par nos experts maison en étroite collaboration avec nos différents prestataires et l’accompagnement de l’Office de tourisme irlandais. »