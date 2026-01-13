TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Passeports les plus puissants en 2026 : Singapour domine, la France 4e et... menace sur les visas USA


Selon le rapport Henley Passport Index 2026 qui présente le classement des passeports les plus puissants au monde, Singapour confirme sa suprématie tandis que la fracture de la mobilité mondiale s’accentue, portée par des enjeux géopolitiques et sécuritaires sans précédent.


Rédigé par le Mardi 13 Janvier 2026

Passeports les plus puissants en 2026 : Singapour domine, la France 4e et... menace sur les visas USA - Depositphotos.com Auteur designlab
Passeports les plus puissants en 2026 : Singapour domine, la France 4e et... menace sur les visas USA - Depositphotos.com Auteur designlab
Worldia
L'édition 2026 du Henley Passport Index, publiée ce mardi 13 janvier, marque deux décennies d'analyse de la mobilité internationale.

Basé sur les données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA), cet indice classe tous les passeports du monde selon le nombre de destinations accessibles sans visa préalable à leurs détenteurs.

Le classement cette année un contraste : si la liberté de mouvement globale progresse, l'écart entre les nations les plus puissantes et les plus isolées atteint un niveau historique.

A lire aussi : Les États-Unis éjectés du Top 10 des passeports les puissants du monde

Singapour indétrônable, l'Asie aux avant-postes

Pour cette nouvelle année, Singapour maintient sa position de leader mondial, offrant à ses citoyens un accès sans visa à 192 destinations. La cité-état est suivie de près par le Japon et la Corée du Sud (188 destinations), confirmant la domination de l'Asie en tête de classement.

L'Europe reste solidement ancrée dans le top 10, représentée notamment par le Danemark, le Luxembourg, l'Espagne, la Suède et la Suisse.

Toutefois, ce sommet cache une fracture grandissante. Comme le souligne le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners et créateur de l'indice : « Au cours des 20 dernières années, la mobilité mondiale s'est considérablement étendue, mais les bénéfices ont été répartis de manière inégale. Aujourd'hui, le privilège du passeport joue un rôle décisif dans les opportunités économiques et la sécurité. »

Le déclin relatif des puissances anglo-saxonnes

Le rapport note une tendance préoccupante pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Si ces derniers réintègrent de justesse le Top 10, les deux pays enregistrent leurs plus fortes baisses annuelles historiques en termes d'accès simplifié. Le Royaume-Uni, qui occupait la première place en 2014, glisse désormais au 7ème rang.

Pour Misha Glenny, recteur de l'Institut des sciences humaines de Vienne, ce recul est symptomatique : « L'érosion des droits de mobilité pour des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni est moins une anomalie technique qu'un signal d'un recalibrage géopolitique profond. »

Sécurité renforcée et barrières numériques

L'un des points de rupture majeurs de 2026 concerne le projet des douanes américaines (CBP) qui pourrait transformer radicalement le programme d'exemption de visa.

Une proposition prévoit d'exiger des citoyens de 42 pays alliés (dont la France) la divulgation de données personnelles massives : activités sur les réseaux sociaux sur cinq ans, adresses IP, et même des données biométriques conservées jusqu'à 75 ans.

« Pour les Européens habitués depuis longtemps à voyager sans encombre, les conséquences vont bien au-delà du simple désagrément », avertit Greg Lindsay , chercheur associé non résident à l'Atlantic Council et chercheur principal au Threatcasting Lab de l'Université d'État de l'Arizona.

Parallèlement, la mobilité africaine continue de stagner. Le rapport met en lumière les réformes de l'espace Schengen qui ont entraîné une hausse du taux de rejet des visas pour les demandeurs africains, passant de 18,6 % à 26,6 % en dix ans.

Le classement des passeports les puissants au monde

Rang Pays Destinations
1 Singapour 192
2 Japon, Corée du Sud 188
3 Danemark, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse 186
4 France, Allemagne, Italie, Autriche, Belgique, Finlande, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Norvège 185
5 Hongrie, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Émirats Arabes Unis 184
6 Croatie, Tchéquie, Estonie, Malte, Nouvelle-Zélande, Pologne 183
7 Australie, Lettonie, Liechtenstein, Royaume-Uni 182
8 Canada, Islande, Lituanie 181
9 Malaisie 180
10 États-Unis 179

5 points clés à retenir :

  • Singapour reste n°1 : Avec 192 destinations en accès libre, le passeport singapourien demeure le plus puissant au monde.

  • Fracture historique : L'écart de mobilité entre le haut du classement (Singapour) et le bas (Afghanistan) atteint un record de 168 destinations.

  • Déclin anglo-saxon : Le Royaume-Uni et les États-Unis poursuivent leur érosion structurelle, loin de leur domination de 2014.

  • Surveillance numérique : Un projet américain menace la fluidité des voyages pour les alliés européens en exigeant des collectes de données personnelles sans précédent.

  • L’ascension des Émirats Arabes Unis : En 20 ans, les EAU ont gagné 149 destinations sans visa, se hissant désormais au 5ème rang mondial.


Lu 179 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 13 Janvier 2026 - 12:38 Venise : ce qui change en 2026 sur la taxe touristique à la journée !

Mardi 13 Janvier 2026 - 11:17 Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Brand News DestiMaG

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !
Immense, iconique, inspirante… L’Amérique du Nord fait partie de ces destinations qui déclenchent...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Îles des Açores - un archipel enchanté !

Îles des Açores - un archipel enchanté !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Venise : ce qui change en 2026 sur la taxe touristique à la journée !

ASL Airlines France : deux nouvelles nominations au Comité de direction

Passeports les plus puissants en 2026 : Singapour domine, la France 4e et... menace sur les visas USA

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
AirMaG

AirMaG

ASL Airlines France : deux nouvelles nominations au Comité de direction

ASL Airlines France : deux nouvelles nominations au Comité de direction
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas
Distribution

Distribution

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
La Travel Tech

La Travel Tech

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah
Partez en France

Partez en France

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias