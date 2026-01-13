Passeports les plus puissants en 2026 : Singapour domine, la France 4e et... menace sur les visas USA

L'un des points de rupture majeurs de 2026 concerne le projet des douanes américaines (CBP) qui pourrait transformer radicalement le programme d'exemption de visa.



Une proposition prévoit d'exiger des citoyens de 42 pays alliés (dont la France) la divulgation de données personnelles massives : activités sur les réseaux sociaux sur cinq ans, adresses IP, et même des données biométriques conservées jusqu'à 75 ans.



« Pour les Européens habitués depuis longtemps à voyager sans encombre, les conséquences vont bien au-delà du simple désagrément », avertit Greg Lindsay , chercheur associé non résident à l'Atlantic Council et chercheur principal au Threatcasting Lab de l'Université d'État de l'Arizona.



Parallèlement, la mobilité africaine continue de stagner. Le rapport met en lumière les réformes de l'espace Schengen qui ont entraîné une hausse du taux de rejet des visas pour les demandeurs africains, passant de 18,6 % à 26,6 % en dix ans.