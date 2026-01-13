Passeports les plus puissants en 2026 : Singapour domine, la France 4e et... menace sur les visas USA - Depositphotos.com Auteur designlab
L'édition 2026 du Henley Passport Index, publiée ce mardi 13 janvier, marque deux décennies d'analyse de la mobilité internationale.
Basé sur les données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA), cet indice classe tous les passeports du monde selon le nombre de destinations accessibles sans visa préalable à leurs détenteurs.
Le classement cette année un contraste : si la liberté de mouvement globale progresse, l'écart entre les nations les plus puissantes et les plus isolées atteint un niveau historique.
Singapour indétrônable, l'Asie aux avant-postes
Pour cette nouvelle année, Singapour maintient sa position de leader mondial, offrant à ses citoyens un accès sans visa à 192 destinations. La cité-état est suivie de près par le Japon et la Corée du Sud (188 destinations), confirmant la domination de l'Asie en tête de classement.
L'Europe reste solidement ancrée dans le top 10, représentée notamment par le Danemark, le Luxembourg, l'Espagne, la Suède et la Suisse.
Toutefois, ce sommet cache une fracture grandissante. Comme le souligne le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners et créateur de l'indice : « Au cours des 20 dernières années, la mobilité mondiale s'est considérablement étendue, mais les bénéfices ont été répartis de manière inégale. Aujourd'hui, le privilège du passeport joue un rôle décisif dans les opportunités économiques et la sécurité. »
Le déclin relatif des puissances anglo-saxonnes
Le rapport note une tendance préoccupante pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Si ces derniers réintègrent de justesse le Top 10, les deux pays enregistrent leurs plus fortes baisses annuelles historiques en termes d'accès simplifié. Le Royaume-Uni, qui occupait la première place en 2014, glisse désormais au 7ème rang.
Pour Misha Glenny, recteur de l'Institut des sciences humaines de Vienne, ce recul est symptomatique : « L'érosion des droits de mobilité pour des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni est moins une anomalie technique qu'un signal d'un recalibrage géopolitique profond. »
Sécurité renforcée et barrières numériques
L'un des points de rupture majeurs de 2026 concerne le projet des douanes américaines (CBP) qui pourrait transformer radicalement le programme d'exemption de visa.
Une proposition prévoit d'exiger des citoyens de 42 pays alliés (dont la France) la divulgation de données personnelles massives : activités sur les réseaux sociaux sur cinq ans, adresses IP, et même des données biométriques conservées jusqu'à 75 ans.
« Pour les Européens habitués depuis longtemps à voyager sans encombre, les conséquences vont bien au-delà du simple désagrément », avertit Greg Lindsay , chercheur associé non résident à l'Atlantic Council et chercheur principal au Threatcasting Lab de l'Université d'État de l'Arizona.
Parallèlement, la mobilité africaine continue de stagner. Le rapport met en lumière les réformes de l'espace Schengen qui ont entraîné une hausse du taux de rejet des visas pour les demandeurs africains, passant de 18,6 % à 26,6 % en dix ans.
Le classement des passeports les puissants au monde
|Rang
|Pays
|Destinations
|1
|Singapour
|192
|2
|Japon, Corée du Sud
|188
|3
|Danemark, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse
|186
|4
|France, Allemagne, Italie, Autriche, Belgique, Finlande, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Norvège
|185
|5
|Hongrie, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Émirats Arabes Unis
|184
|6
|Croatie, Tchéquie, Estonie, Malte, Nouvelle-Zélande, Pologne
|183
|7
|Australie, Lettonie, Liechtenstein, Royaume-Uni
|182
|8
|Canada, Islande, Lituanie
|181
|9
|Malaisie
|180
|10
|États-Unis
|179
5 points clés à retenir :
- Singapour reste n°1 : Avec 192 destinations en accès libre, le passeport singapourien demeure le plus puissant au monde.
- Fracture historique : L'écart de mobilité entre le haut du classement (Singapour) et le bas (Afghanistan) atteint un record de 168 destinations.
- Déclin anglo-saxon : Le Royaume-Uni et les États-Unis poursuivent leur érosion structurelle, loin de leur domination de 2014.
- Surveillance numérique : Un projet américain menace la fluidité des voyages pour les alliés européens en exigeant des collectes de données personnelles sans précédent.
- L’ascension des Émirats Arabes Unis : En 20 ans, les EAU ont gagné 149 destinations sans visa, se hissant désormais au 5ème rang mondial.