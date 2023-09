Petit Futé : Jean-Mary Marchal nous a quittés

Jean-Mary Marchal, responsable des relations presse et des partenariats du Petit Futé, s'est éteint le 8 août dernier, emporté par un cancer du pancréas, à l'âge de 53 ans.



" Il a été pendant un quart de siècle un grand ambassadeur du Petit Futé, défendant avec persévérance, talent et enthousiasme nos couleurs, a rappelé à son sujet ", Jean-Paul Labourdette, co-fondateur du guide touristique et actuel président du Groupe.



TourMaG présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.