Pierre & Vacances-Center Parcs à la rencontre de 600 agences de voyages

Les équipes dévoileront les nouveautés proposées cet été, notamment les 3 nouvelles résidences premium 4 et 5 étoiles Pierre & Vacances (région de Porto-Vecchio en Corse ; Méribel avec L’Hévana*****), mais aussi de nouvelles destinations premium à la Réunion, en Croatie, Crète, Sicile et Sardaigne.



Pour Center Parcs, il s'agira du nouveau domaine Les Landes de Gascogne, qui ouvrira ses portes au second semestre 2021 dans le Lot-et-Garonne (400 cottages).



Et enfin, pour maeva.com, son offre de campings, d’appartements, de villas et de chalets de particuliers, à la mer comme à la montagne en France et en Espagne, avec cet été, l’Ecolodge « L’Etoile d’Argens », un nouveau concept de camping 5 étoiles centré sur la nature et proposant des hébergements haut de gamme imaginés dans le respect de l’environnement.



Un second blitz sera organisé à partir du mois de septembre 2020 pour informer les agents de voyages de toutes les nouveautés hiver des marques du Groupe.