Plan social TUI France : "C'est un réel massacre !"

"C'est un réel massacre ! Un massacre social, psychologique qui s'ajoute à une crise sanitaire et économique"

C'est une arnaque au chômage partiel ! Muriel Pénicaud (Ministre du travail ndlr) a annoncé que cette mesure servait à maintenir l'emploi et notre groupe s'en sert pour licencier les salariés.



C'est terrible ce qui nous tombe dessus".

Les syndicats de TUI France sont effondrés mais aussi remontés ! Et pour cause...L'annonce du plan de restructuration de la filiale française ce matin en comité social et économique (CSE) extraordinaire a fait l'effet d'une bombe chez les représentants du personnel.60% des effectifs soit 583 postes pourraient être supprimés.réagit une représente CFDT à l'annonce de ce plan présenté en visio-conférence et en présence d'Elie Bruyninckx, CEO de TUI Western Region.Lazare Razkallah, secrétaire général du CSE ne mâche pas ses mots : "