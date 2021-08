Podcasts : Découvrez le Kempinski Resort Seychelles !

Qu'est-ce qui rend l'hôtel Kempinski Resort Seychelles unique ?



Hany Abdelmonein : « Le Kempinski Seychelles est au Sud de Mahé, l’île principale des Seychelles. Il se trouve dans un cadre naturel exceptionnel sur la Baie Saint-Lazare qui est bordée d’une immense plage de sable blanc aux eaux cristallines…



Quand il a ouvert il y a dix ans, l’hôtel s’appelait le Planters avant que le groupe Kempinski ne commence à gérer l'hôtel.



Il était en effet célèbre pour sa plantation d'arbres Takamaka (arbre endémique des Seychelles) et son bel environnement naturel. D’ailleurs, quand vous arrivez dans le lobby, vous êtes tout de suite dépaysé car vous avez une vue splendide sur la piscine de l’hôtel qui est en pleine nature et la plage de rêve qui borde l’hôtel.



Les clients qui viennent au Kempinski Seychelles Resort apprécient surtout l’hôtel car c’est un cocon tropical glamour. Ils n'ont pas vraiment envie de sortir du Resort car il condense la plupart des richesses de l'île de Mahé tout en offrant le confort d’un hôtel 5-étoiles »



Pouvez-vous nous en dire plus sur les chambres et les infrastructures de l'hôtel ?



Hany Abdelmonein : « Le Kempinski Seychelles possède 140 chambres et suites. Il accueille aussi bien des familles que des couples en lune de miel. Les familles apprécient particulièrement notre mini club et ses différentes animations pour enfants.



Côté restaurants, nous proposons un buffet international où les plats changent tous les jours avec une préférence pour les produits locaux et les spécialités créoles. Nous avons également un restaurant sur la plage, le Windsong, où on peut déjeuner ou dans une ambiance plus tropicale.



Côté activités, en plus de la salle de fitness, on propose du yoga au sommet de la montagne qui surplombe l’hôtel : c’est magique. »



Quelle sont les mesures sanitaires que vous avez prises pour accueillir vos clients en toute sécurité ?



Hany Abdelmonein « Nous avons aussi mis en place un protocole sanitaire strict pour assurer la sécurité de nos clients : port du masque, gel hydro-alcoolique dans les espaces communs, désinfection des stylos et cartes de crédit après utilisation, organisation de tests PCR pour les clients directement à l’hôtel en prévision de leur vol retour…



Après une année 2020 difficile, nos clients veulent tous profiter de leurs vacances mais c’est à nous d’assurer leur sécurité de manière à ce qu’ils soient sereins pendant leur séjour. »