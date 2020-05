Podcasts "Voyagez en France": Découvrez Toulouse !

A travers ce podcast,, présente en 20 minutesDans ce podcast, il met en lumière :les nombreux espaces verts de la ville qui compteavec la Garonne, leavec notamment le Canal Du Midi mais aussi des, premier lieu de visite spatiale au monde hors Etats-Unis, ou encore l'Envol des Pionniers qui permet de revivre l'aventure de l'aéropostale...Il présente également lesen matière deet decomme la violette ou le pastel.Il donne aussi un aperçu desà Toulouse !Mais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de la série "Voyagez en France" (et de la série précédente "Voyagez confiné") sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com, Google et toutes les plateformes notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...