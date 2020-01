Ponant s'offre une nouvelle vitrine digitale

Avoir de jolis bateaux sortis des chantiers est une bonne chose, mais avoir un site internet à la hauteur de sa flotte en est une meilleure. Ponant l'a compris.Vitrine de la marque sur la toile, la plateforme se veut plus rapide, plus intuitif, et surtout offrir une meilleure une expérience utilisateur.Ponant a aussi mis en avant plus de contenus, pour permettre d'inspirer les internautes et tous le nécessaire afin que la croisière se déroule de la meilleure des façons.