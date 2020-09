Pour les EDV malgré un léger mieux pour la fin de l'année, la reprise se fera attendre dans la distribution

Il y a tout juste, une semaine Jean-Pierre Ma préparait ses adhérents à ne pas attendre de bonnes nouvelles de la part des Entreprises du Voyage.



" Du côté des agences de voyages et des tour-opérateurs, cela se passe mal, il n'y a pas d'autre mot. "



Les 30 à 35% d'activité espérés n'ont pas été au rendez-vous, pire même au mieux la distribution a fait 10 points de moins que les attentes.



Ainsi, selon les principaux acteurs du marché, représentant plus de 60% du secteur, les ventes à la clientèle française ont chuté de 83% en juillet et août 2020, par rapport à la même période lors de l'année précédente.



Le mois d'août a même eu l'audace de faire moins bien que son prédécesseur, certainement en raison de la crainte d’une deuxième vague de la Covid (Espagne, Région parisienne…).



Les agences de la grande distribution et les agences en ligne (OTA) ont très légèrement moins subi la

crise que les agences « traditionnelles ».



Malgré tout cela ne s'annonce pas mieux pour elles lors des prochains moins.