Pourquoi le Costa Rica est l’une des meilleures destinations où passer l’hiver

La fin d’année n’est pas synonyme de morosité et de grisaille au Costa Rica. C’est pendant la saison verte, qui a lieu du mois de mai au mois de novembre, que l’on retrouve les plus beaux paysages aux quatre coins du pays, dévoilant des cartes postales toujours uniques.



Bien qu’il existe des périodes plus sollicitées que d’autres, la saison verte est de plus en plus plébiscitée par les visiteurs et pour cause : il y a moins de visiteurs en raison du climat plus humide et frais, ce qui implique une baisse des prix et permet de s’immerger encore mieux au cœur de la faune et la flore costaricienne.

Rédigé par l'Institut Costaricien du tourisme (ICT) le Jeudi 7 Septembre 2023

Le top des activités à faire pendant la saison verte



Au Costa Rica, la saison verte ne rime pas avec pluie constante. Il se peut néanmoins qu’entre deux averses tropicales, le programme des activités se voit chambouler.



C’est l’occasion parfaite pour découvrir de nouvelles activités à faire d’un bout à l’autre du pays en fonction de la région visitée, à l’aide de bonnes chaussures de marche et d’un vêtement de pluie, car c’est pendant cette période que de multiples phénomènes naturels peuvent être observés.



S’envoler dans la forêt des nuages Certaines régions du Costa Rica restent pluvieuses et couvertes toute l'année. C'est le cas des célèbres forêts de nuages de Monteverde. Cette région se trouve à une altitude de 4 600 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui entraîne une couverture nuageuse perpétuelle. Ce phénomène est particulièrement frappant dans la réserve biologique de la forêt de nuages de Monteverde, une zone protégée de plus de 100 000 hectares parsemée de sentiers de chemins de randonnée et de ponts suspendus. Elle attire des milliers de touristes chaque année et peut être visitée à tout moment.



Se réchauffer dans la province de Guanacaste La province de Guanacaste est située au nord-ouest du Pacifique. C'est là que se trouve la célèbre Côte dorée, une section de plages de la péninsule de Nicoya qui comprend les célèbres villages de Nosara et de Tamarindo, certains des spots de surf les plus plébiscités de la région. Il s'agit d'une région du pays qui reste chaude et sèche tout au long de l'année du fait de son emplacement géographique, et où les précipitations sont faibles, même pendant la saison verte. En dehors de ses plages exceptionnelles, la région de Guanacaste est idéale pour découvrir le tourisme rural, fortement développé au sein de la région, ou partir à la rencontre des centenaires de la zone bleue de Nicoya.



S’offrir une dose d’adrénaline au parc Manuel Antonio S'il est une activité taillée sur mesure pour la saison verte au Costa Rica, c'est bien le rafting. Pendant la saison sèche, les rivières sont plus basses et les paysages de nombreuses régions du pays deviennent ternes. En revanche, en juin, les rivières se déchaînent et la verdure le long des rives est en pleine floraison. Cela ne veut pas dire que les seules options sont réservées aux amateurs d'adrénaline. En réalité, des familles entières peuvent profiter d'une excursion sur ces cours d'eau. Par exemple, la rivière Savegre, qui traverse le parc national de Manuel Antonio près de San José, comporte des rapides de classe II et III. Il est également possible d'observer des animaux sauvages le long des berges, des singes hurleurs et peut-être quelques crocodiles.



Admirer le spectacle des tortues et des baleines sur la baie de Drake

L'observation des baleines est une activité que l'on peut pratiquer tout au long de l'année au Costa Rica, dans certains endroits. Pendant la saison verte, rendez-vous dans la péninsule d'Osa et à Bahía Drake (baie de Drake). Ce village côtier chevauche le Parque Nacional Corcovado, et juste au large, de juillet à novembre, vous pouvez apercevoir des baleines à bosse qui migrent depuis le sud.



Que l’on choisisse le nord du pays, la côte pacifique, le sud ou la côte caribéenne, mille raisons s’offrent aux visiteurs pour découvrir ou redécouvrir la richesse naturelle du pays durant cette saison.



Office du tourisme du Costa Rica
Madison Soares, PR Account Manager : ms@indigofrance.com
Edna Jaime, Trade Account Manager : ej@indigofrance.com
01 40 28 10 00

