AERTiCKET | CMS VACANCES, Le Partenaire qu’il vous faut LA plateforme de réservation B2B dédié aux agences de voyages

Une offre globale de fulfillment alliant Technologie & Services et la solution innovante du N°1 en Europe pour émettre vos billets d’avion. Retrouvez les points forts de notre offre chaque jour dans nos vidéos !

Rédigé par Sarah KALFON le Dimanche 7 Avril 2024

Episode 1 : AERTiCKET | CMS VACANCES, Le Partenaire qu’il vous faut L’offre globale AERTICKET | CMS VACANCES et ses promesses

Après une période de pandémie qui a perturbé le secteur et l’industrie du Tourisme, AERTICKET | CMS VACANCES poursuit son engagement pour accompagner les agences de voyages dans leurs activités et leur développement.



Le choix de s’affranchir des exigences IATA

Consolidation de billets à prix concurrentiels, développement des outils, partage du sourcing, une équipe d’experts au service de ses partenaires : les fonctionnalités et services sont nombreux.



La solution B2B COCKPIT, plateforme multi-IATA et intégration NDC, s’adresse à toutes les agences de voyages IATA ou NON IATA en France, rationnalisant ainsi les opérations, les garanties bancaires ou deposit exigés par les organismes du secteur. Sans compter l’allègement des actes de comptabilité, les pointages et réconciliation de billets.



Gain de productivité

Un seul et même outil pour l’ensemble des transactions de réservation et d’après-vente de vols secs, avec un contenu multi-source ! Des solutions interconnectées avec la majorité des outils mid ou back-office du marché ! Une équipe gérant 100% des transactions avec un service multilingue disponible 24/7 ! Voilà comment AERTICKET | CMS VACANCES permet d’être efficace.



Une équipe dédiée de Pro pour les agences de Voyages

L’équipe support bénéficie d’une grande expertise et expérience dans le monde de l’Aérien et du Tour-Opérateur. Elle est constituée de femmes et d’hommes qui ont en moyenne 15 ans d’expérience au sein du Groupe, avec un parcours d’agents de voyages eux-mêmes, qui en font des interlocuteurs qui maîtrisent les problématiques que peuvent rencontrer les clients d’AERTiCKET | CMS VACANCES. Outre la connaissance du métier, se sont tous des techniciens hors pairs, qui savent accompagner chaque interaction complexe et apporter une prise en charge et une résolution rapide. C’est bien la volonté d’AERTiCKET | CMS VACANCES que de maintenir un service où l’humain reste un élément central et différenciant pour nos clients et partenaires.

AERTICKET | CMS VACANCES simplifie l’activité des professionnels du tourisme Ayant rejoint AERTiCKET GMbH en 2019 – premier consolidateur de billetterie en Europe – CMS VACANCES poursuit son but de donner accès au meilleur contenu et d’offrir de véritables alternatives technologiques et de services face aux exigences du secteur.



AERTiCKET, LEADER MONDIAL DE L’INDUSTRIE DU VOYAGE, C’EST :

✔ 3.5 Milliards de BSP / an

✔ 1er BSP en Allemagne

✔ 7 Millions de billets émis / an

✔ 90% transactions automatisées

✔ Accès à +100 marchés IATA

✔ Accès à +40 compagnies aériennes en NDC



Les piliers fondamentaux de AERTICKET | CMS VACANCES résident en une équipe d’experts au service des professionnels du voyage Loisirs et Affaires, un service de fulfillment complet et des outils B2B performants au contenu inégalé en France.

Tout cela constitue pour ses clients partenaires la clé de leurs réussites.



Le groupe AERTiCKET est un fournisseur majeur dans le domaine des technologies avancées. Il s’attache à une évolution perpétuelle de ses outils, en proposant des modèles d’utilisation et de connexion s’adaptant aux différents acteurs. En personnalisant les fonctions et usages, le contenu aérien COCKPIT en API est un exemple en la matière, AERTICKET | CMS Vacances s’adressent non seulement aux agences de voyages (IATA ou NON IATA) mais aussi aux Tour-opérateurs ou aux OTA.



En France, AERTiCKET c’est un service complet de fulfillment principalement opérés par sa filiale AERTICKET | CMS VACANCES. Une équipe de plus de 50 experts du B2B dédiée aux agences de voyages, Tour-operators et au Business Travel. Un service client éprouvé, opéré depuis Bordeaux, les Antilles et Berlin fonctionnant 24/7, garantissant ainsi un service de grande qualité.

Contacter AERTICKET|CMS VACANCES www.cmsvacances.fr

relationsclients@cmsvacances.fr

+33 (0)5 56 55 48 62/48 57



