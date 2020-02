Prix des billets : le manque de transparence de la SNCF pointé du doigt

Pour ce faire, le magazine a analysé le prix de plus de 2 800 trains*.



Qu'en ressort-il ? " Le prix moyen est le plus souvent supérieur à 50% du maximum autorisé. Et pour certaines lignes, il s’envole. Il atteint ou approche la barre des deux tiers du plafond pour les trajets : entre Dijon et Paris ; entre Grenoble et Paris ; entre Reims et Paris , indique 60 Millions de Consommateurs.



Mais la palme revient au Lyon-Paris : selon notre étude, le billet y coûte, en moyenne, 74% de la limite autorisée. C’est donc sur cette ligne - l’une des plus fréquentées du réseau - que la SNCF se « lâche » le plus sur les prix…"



L'étude souligne ainsi qu'il existe des différences d’une ligne à l’autre : " un Paris-Lyon et un Paris-Brest doivent respecter un plafond quasiment identique, autour de 100 €. Mais dans la réalité, la SNCF facture le premier trajet en moyenne 17 € plus cher que le second (71 € contre 54 €) ".







* 60 Millions de consommateurs a analysé les tarifs proposés par le site Oui.sncf pour des trajets entre des grandes villes, dans les deux sens de circulation et à dix dates différentes : cinq départs en week-end (vendredi à partir de 16 h) et cinq voyages en semaine (mardi à partir de 8 h, mercredi à partir de 18 h). Les dates choisies correspondent à des départs prévus deux semaines à quatre mois après le jour du relevé.

Le relevé a été effectué les 8 et 9 janvier 2020 par Yann Guégan, datajournaliste, auteur d’une précédente étude publiée en décembre 2018 : Les prix fous du train.