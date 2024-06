Prodesti : découvrez le planning des formations d’expertise destination du deuxième semestre 2024

Enfin prêt ! Prodesti annonce son planning de formations d’expertise destination du deuxième semestre 2024. La demande est forte : dépêchez-vous de vous inscrire !



Rédigé par Luis ROCHE, Dirigeant de Prodesti le Lundi 10 Juin 2024

Planning de formations en ligne interentreprises de septembre à décembre 2024 Les formations Prodesti du premier semestre 2024 ont attiré plus de 97 inscrits !



Le taux de satisfaction des personnes formées est maintenu à 100% : les retours sont toujours excellents.



Les agents se rendent compte du niveau d’expertise des formateurs, et des résultats immédiats après la formation. Beaucoup en redemandent, si bien que le planning des formations en ligne du deuxième semestre est déjà prêt :



2 nouvelles formations par rapport au premier semestre : Canada, et Etats-Unis New York – Détroit et Nord-Est.



D’autres nouvelles destinations de moyenne distance apparaitront bientôt dans ce planning comme l’Italie, la Croatie / Monténégro, et la Grèce.



Prodesti prépare aussi le développement de formations sur le Japon, l’Inde, la Réunion & Madagascar, Cuba, Irlande / Ecosse, et la Turquie.



S’il manque une destination dans ce planning, sur laquelle vous sentez un besoin de formation, n’hésitez pas à manifester votre intérêt à l’organisme Prodesti.

N’oubliez pas que les formations Prodesti sont certifiées Qualiopi, et donc 100% remboursables par votre Opco ! Il suffit de faire la demande de financement sur votre budget disponible.



Petit rappel sur les tarifs :



* Tarifs des formations en ligne interentreprises (HT – Prodesti est exonéré de TVA) :

Tarif pour 1 session (connaisseur ou spécialiste) = 150 euros par personne.

Tarif pour 1 formation complète (connaisseur & spécialiste) = 300 euros par personne.



* Agences du réseau Selectour : vous avez 10% de réduction sur ces tarifs, et devez vous inscrire via la Selectour Academy : academy@selectour.com



* Abonnement pour 10 formations complètes = 2500 euros, pour les agences qui souhaitent former plusieurs collaborateurs, ou se former sur plusieurs destinations.

Dernières formations du premier semestre à venir : les inscriptions sont encore ouvertes ! Il est encore temps de s’inscrire aux dernières formations du premier semestre :



Contactez vite Prodesti si vous souhaitez participer !



Coordonnées de Prodesti pour s’inscrire aux formations : Luis Roche, Directeur Général associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 60 59 19 98



Adrien Champagnat, Directeur Commercial associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 84 42 50 86



prodesti.fr



