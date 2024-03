Prodesti : « l’expertise destination motive les agents de voyages ! »

Les inscriptions aux formations en ligne d’expertise destination de Prodesti vont bon train, si bien que deux nouvelles formations, sur le Pérou et le Vietnam ont été planifiées pour ce premier semestre !



Rédigé par Luis ROCHE, Dirigeant de Prodesti le Lundi 11 Mars 2024

La formation en expertise destination : le meilleur investissement pour une agence de voyages Prodesti s’est vu confié de nombreuses formations d’expertise destination par les responsables d’agences de voyages de toute la France depuis la publication de son planning de formations en ligne.

L’implication et l’enthousiasme des personnes formées jusque-là sont source d’énergie pour l’organisme et ses formateurs.

C’est une réussite, car les responsables d’agence sont confrontés à un choix difficile : dédier du temps à leurs employés pour une formation, alors que les demandes affluent et que le personnel manque en ce moment.

« Les formations d’expertise destination ne sont pas du temps perdu : c’est le meilleur investissement en ressources humaines que vous puissiez apporter à votre entreprise. Un agent de voyages spécialisé sur une destination, c’est un agent épanoui, car sûr de ses compétences, et ultra efficace : il ou elle se sent plus à l’aise dans le traitement d’une demande, et concrétise beaucoup plus de dossiers. Les retours sur nos formations le prouvent : les résultats sur les ventes se ressentent immédiatement. » (Luis Roche – PDG de Prodesti).

La Selectour Academy l’a bien compris : Prodesti est désormais le sous-traitant des formations d’expertise destination du réseau Selectour. Avis aux agences Selectour : pour toute inscription aux formations en ligne de Prodesti, veuillez désormais contacter l’équipe de Stéphane Nicolas - directeur animation réseau, qui traitera votre demande : academy@selectour.com .



Les formations de Prodesti se déroulent en 2 sessions de 3h30 par destination, pour éviter d’avoir une personne non-disponible à la vente pendant une journée entière, et pour mieux retenir toutes informations transmises, le temps de concentration sollicité étant plus court. Car oui, les formations Prodesti sont intenses !

Le support utilisé par le formateur est transmis aux participants : il s'agit d'un véritable guide de vente, avec cartes géographiques, tarifs, photos, itinéraires modèles, sur lequel les agents ou responsables de production peuvent s'appuyer à tout moment après la formation.

Planning actualisé des formations en ligne interentreprises de Prodesti Tarifs des formations en ligne (HT – en tant qu’organisme de formation, Prodesti est exonéré de TVA) :

Tarif pour 1 session (connaisseur ou spécialiste) = 150 euros par personne.

Tarif pour 1 formation complète (connaisseur & spécialiste) = 300 euros par personne.



Rappel : les agences du réseau Selectour ont 10% de réduction sur ces tarifs.



Abonnement pour 10 formations complètes = 2500 euros, pour les agences qui souhaitent former plusieurs collaborateurs, ou se former sur plusieurs destinations.



A savoir : les formations Prodesti sont 100% remboursables par votre Opco ! Pour plus d’informations sur le financement par les Opco, consultez



Tarifs des formations en ligne (HT – en tant qu'organisme de formation, Prodesti est exonéré de TVA) :

Tarif pour 1 session (connaisseur ou spécialiste) = 150 euros par personne.

Tarif pour 1 formation complète (connaisseur & spécialiste) = 300 euros par personne.

Rappel : les agences du réseau Selectour ont 10% de réduction sur ces tarifs.

Abonnement pour 10 formations complètes = 2500 euros, pour les agences qui souhaitent former plusieurs collaborateurs, ou se former sur plusieurs destinations.

A savoir : les formations Prodesti sont 100% remboursables par votre Opco ! Pour plus d'informations sur le financement par les Opco, consultez notre article précédent

Formations privées, en distanciel ou en présentiel : consultez Adrien Champagnat, directeur commercial de Prodesti – adrien@prodesti.fr / 07 84 42 50 86

Focus sur notre formation Rwanda, animée par notre experte Saba Karera Enclavé dans l'Afrique de l'Est, le Rwanda forme un cadre naturel montagneux verdoyant d’une beauté exceptionnelle.

Connu sous le nom du « Pays des Mille Collines », ses paysages diversifiés sont à couper le souffle : forêts tropicales de haute altitude, vastes plaines de savanes, volcans et lacs.

Son extraordinaire biodiversité offre des expériences de voyages uniques, telles que la rencontre des majestueux gorilles de montagne, qui attire les touristes du monde entier. Outre ces atouts touristiques, l’exploration du Rwanda est rendue facile grâce à l’excellent réseau routier reliant les principaux sites touristiques. La sécurité y est bien établie depuis plusieurs années : le pays a été classé 9ème pays le plus sûr au monde par le Forum Economique Mondial.

Le Rwanda se développe fortement, tout en s’engageant dans un tourisme responsable en tant que protecteur de plusieurs espèces emblématiques, au sein de quatre parcs nationaux, et en impliquant les communautés locales dans l’administration de ces parcs, afin que tous vivent en harmonie avec leur environnement.

Les Rwandais sont chaleureux, sympathiques et respectueux de leur héritage culturel riche en créativité artistique, en danse traditionnelle, en architecture entre autres. Prodesti saura vous transmettre toute cette énergie durant sa formation, et vous transmettre toutes les informations nécessaires à la production d’un voyage sur cette destination qui devient incontournable sur le continent africain.



Notre formatrice Rwanda : Saba Karera



Elle a également passé 6 mois en Namibie pour renforcer ses connaissances.

Depuis 2001, elle est consultante technico-commerciale sur l’Afrique Australe au sein d'un Tour Opérateur, et responsable de la destination Rwanda.

Le Rwanda étant son pays d’origine, elle s’y rend régulièrement, tant pour le travail que pour les vacances, afin de suivre sur place le progrès de ce pays qui n'arrête pas d'évoluer !

Débordante d’énergie, elle adore partager sa passion du Rwanda mais aussi d’autres destinations d’Afrique Australe (elle est aussi une de nos formatrices Afrique du Sud), et raconter ses belles rencontres et découvertes !



D'origine Rwandaise, passionnée des voyages, et fan de l'Afrique Australe, Saba a commencé son parcours professionnel en posant ses valises en Afrique du Sud où elle a fait ses études de tourisme.

Elle a également passé 6 mois en Namibie pour renforcer ses connaissances.

Depuis 2001, elle est consultante technico-commerciale sur l'Afrique Australe au sein d'un Tour Opérateur, et responsable de la destination Rwanda.

Le Rwanda étant son pays d'origine, elle s'y rend régulièrement, tant pour le travail que pour les vacances, afin de suivre sur place le progrès de ce pays qui n'arrête pas d'évoluer !

Débordante d'énergie, elle adore partager sa passion du Rwanda mais aussi d'autres destinations d'Afrique Australe (elle est aussi une de nos formatrices Afrique du Sud), et raconter ses belles rencontres et découvertes !

Découvrez son profil détaillé sur : www.prodesti.fr/nos-formateurs.

Focus sur notre formation Brésil, animée par notre expert David Figureau 17 fois la France, plus grande forêt au monde, premier exportateur de nombreuses matières premières, le Brésil est véritablement un colosse. Des côtes tropicales de Rio de Janeiro à la forêt amazonienne, des plaines humides du Pantanal aux dunes du Nordeste, des chutes d'Iguaçu aux églises coloniales du Minas Gerais, ce pays-continent regorge de sites exceptionnels. Si les amoureux de la nature, les amateurs de vieille pierre et les fanatiques de plages en auront tous pour leur argent, l'exubérance et la bonne humeur légendaire des habitants est souvent ce qui ressort d'un voyage au Brésil. Appréhender un pays de cette taille n'est cependant pas une mince affaire et la connaissance technique des vendeurs fait plus que jamais la différence devant tant d'options à disposition. Notre formation Brésil vous aidera à jongler entre les saisons et les régions et à trouver les voyages thématiques les plus judicieux tout en optimisant les déplacements. En somme, elle fera de vous celui ou celle qui concrétise la moindre occasion en but... le tout suivi de quelques pas de sambas bien entendu !



Notre formateur Brésil : David Figureau

un travailleur acharné reconnu dans le monde du tourisme !

Né en France, David s'est expatrié dès ses 20 ans. Après plusieurs années passées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Chili, il débarque au Brésil en 2009. Il passe 9 ans sur place en tant que responsable des ventes d'un réceptif brésilien avant de continuer cette fonction depuis la France. Il a découvert les secrets bien gardés de ce pays continent et a su tisser au fil des années des liens étroits avec les principaux acteurs du monde touristique brésilien. Il saura sans aucun doute vous transmettre sa passion pour le Brésil.



La bonne humeur de David respire la Samba et l'insouciance brésilienne, mais ne l'empêche pas d'être un travailleur acharné reconnu dans le monde du tourisme !

Né en France, David s'est expatrié dès ses 20 ans. Après plusieurs années passées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Chili, il débarque au Brésil en 2009. Il passe 9 ans sur place en tant que responsable des ventes d'un réceptif brésilien avant de continuer cette fonction depuis la France. Il a découvert les secrets bien gardés de ce pays continent et a su tisser au fil des années des liens étroits avec les principaux acteurs du monde touristique brésilien. Il saura sans aucun doute vous transmettre sa passion pour le Brésil.

Découvrez son profil détaillé sur : www.prodesti.fr/nos-formateurs.

Coordonnées de Prodesti pour s’inscrire aux formations : Luis Roche, Directeur Général associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 60 59 19 98



Adrien Champagnat, Directeur Commercial associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 84 42 50 86



www.prodesti.fr



Mail : luis@prodesti.fr Téléphone : 07 60 59 19 98Mail : adrien@prodesti.fr Téléphone : 07 84 42 50 86

