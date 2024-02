Agences Selectour : Prodesti vous offre 10% de réduction sur ses formations d’expertise destination !

En vue d'un prochain partenariat entre l’académie Selectour et Prodesti, un premier accord permet aux agences du réseau Selectour de bénéficier d'une réduction de 10% sur les formations de Prodesti. Mais n’oubliez pas : les formations Prodesti sont remboursables à 100% !



Rédigé par Luis ROCHE, Dirigeant de Prodesti le Lundi 12 Février 2024

Après la publication de leur planning de formations en ligne du premier semestre 2024, les demandes affluent déjà chez Prodesti Prodesti séduit, car technique, concentré sur le métier d’agent de voyage, animé par des experts professionnels reconnus, et remboursable par les Opco !

Stéphane Nicolas, directeur animation réseau de Selectour, a compris l’intérêt que cela pouvait apporter aux agences de son réseau… en attendant la signature d’un partenariat avec Prodesti afin de développer des formations d’expertise destination sur-mesure exclusives au réseau, un premier accord a permis d’accorder 10% de réduction sur les tarifs des formations de Prodesti.



Véritable booster de ventes, chaque formation / destination est proposée en 2 sessions : un module « connaisseur » qui aborde les informations générales de la destination, les régions et activités principales à bien connaître, et un module « spécialiste » qui aborde les activités alternatives aux régions principales et les régions secondaires, thématiques qui servent à enrichir un programme classique.



Vous trouverez le planning de formations en ligne et les tarifs sur l’article Tourmag de Prodesti du mois de janvier : Expertise-Destinations-Prodesti-annonce-son-planning-de-formations-2024

Qui sont les formateurs de Prodesti ? Ce sont des experts choisis pour leurs connaissances pointues mais aussi pour leur personnalité.



● Passionnés :



Patrons d’agence de voyage spécialisée sur une zone géographique, représentants de réceptifs ou d’office de tourisme, ex-directeurs de productions de grands Tour-Opérateurs, ils sont surtout passionnés par leur destination, et motivés par le désir de transmettre leurs connaissances.



● Neutres et méthodiques :



La charte Prodesti les engage à rester neutre, et ne pas mettre en avant leurs éventuels liens professionnels avec une agence ou un réceptif. Chacun est responsable de son support de formation, tout en suivant la méthodologie développée par Prodesti, qui suit les critères de qualité de la certification Qualiopi tant convoitée par les organismes de formation.



● Informés à la source :



Ils voyagent au moins une fois par an à leur destination, afin d’entretenir leur expertise, de s’informer des nouveautés en termes d’activité, de transport ou d’hôtellerie, des tarifs, et de découvrir de nouvelles zones touristiques.



● Adaptables :



Avant chaque formation, ils actualisent leur support, afin que vous soyez formés sur les toutes dernières nouveautés et actualités de la destination.

En formation sur-mesure, présentielle ou distancielle, ils adaptent aussi leur formation et leur support à vos besoins : en se concentrant par exemple sur une région, ou en effectuant une analyse de votre production propre.



● Inspirants :



L’échange avec eux est essentiel, ils sauront répondre à tous vos doutes. Durant vos formations, ils vous donneront tous les tips de vente qui vous permettront de sortir du lot dans vos propositions de voyage !



► Découvrez leurs profils sur www.prodesti.fr/nos-formateurs.

Focus sur quelques formations en ligne à venir : la Thaïlande et les Etats-Unis ● Thaïlande : Elle n’est pas devenue si populaire par hasard... C’est l'un des pays qui offre le plus de chances de réaliser un voyage réussi : des plages de rêve et des îles paradisiaques, des écosystèmes riches et diversifiés, une gastronomie reconnue, la gentillesse et le sourire de ses habitants, une identité et un patrimoine culturel riche et singulier, et ce qui ne gâche rien, un coût de la vie très abordable. L’enjeu est plutôt de s’y retrouver parmi toutes les solutions de voyage qu’offre le pays du sourire… La Thaïlande est la première destination en Asie à avoir développé son économie pour accueillir toujours plus de touristes. Pour le meilleur et pour le pire… Notre formation vous aidera à savoir éviter les pièges du tourisme de masse, et à savoir choisir les prestations les plus adaptées à proposer à vos clients en fonction de leurs attentes et de leur profil.





► Formation Thaïlande les 5 et 7 mars

Frédéric Hérault, formateur Thaïlande de Prodesti

● Etats-Unis, un nom qui évoque plus d'un voyage, une terre où même les rêves les plus fous se réalisent. Démesuré, grandiose, frénétique, adjectifs et superlatifs ne manquent pas pour décrire sa nature incroyable et ses villes gigantesques. Pour un voyageur épris de bitume ou amoureux de grands espaces, fan de musique ou de cinéma, les USA peuvent offrir d'incroyables aventures, celles d'une Amérique sans limite, à condition de bien connaître les contraintes logistiques et les services proposés.

Il y a tant à offrir dans ce pays immense (plus de 17 fois la France !), que 4 formations différentes sont proposées pour couvrir toute la destination. Nos formations vous feront découvrir ou redécouvrir autrement les "grands classiques" de ce géant mais aussi des régions et des villes plus confidentielles, qui demain, feront de vous un spécialiste recherché.



► Formation Californie & Etats du Sud-Ouest : 12 et 14 mars, animée par Charles Julien

► Formation Floride & Vieux Sud : 28 et 30 mai, animée par Julien Couradeau

► Formation Rocheuses & Nord-Ouest : 25 et 27 juin, animée par Thibault Loubatier

► Formation New York, Nord-Est et Grands Lacs : prévue au deuxième semestre 2024



Comment demander le financement de sa formation à son Opco ? Opco Mobilités ou à l’Afdas.

Opco Mobilités ou Afdas ? entrez votre SIRET sur le moteur de recherche de France Compétence pour le savoir !

Pour toute demande de financement, vous devez consulter en amont le solde de votre budget disponible sur votre espace dédié sur les sites

Si vous ne possédez pas encore de compte, la création est à effectuer à la première connexion.

Si vous disposez d’un budget permettant le financement de toute ou partie de la formation, vous pouvez saisir votre demande en ligne et joindre la convention de formation et le devis signé que Prodesti vous aura préalablement remis. Le dossier est traité généralement sous 20 jours. C’est une démarche simple sur laquelle Prodesti peut vous accompagner.

Ne manquez pas d’utiliser ce budget disponible à toutes les agences de voyage de moins de 50 salariés !

Coordonnées de Prodesti pour s’inscrire aux formations : Luis Roche, Directeur Général associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 60 59 19 98



Adrien Champagnat, Directeur Commercial associé de Prodesti

Mail :

Téléphone : 07 84 42 50 86



www.prodesti.fr



