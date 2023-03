Promotion : la Grande-Bretagne s'affiche dans les grandes villes françaises

Tandis que le gouvernement faisait cette annonce, Visit Britain, l'Office de promotion de la destination Grande-Bretagne, lançait une campagne de communication sur ses principaux marchés cibles, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays du Golfe et bien sûr la France.



Plutôt que de jouer sur des paysages idylliques, comme le font souvent les Offices de tourisme, Visit Britain a choisi d'utiliser "une idée capable de faire le buzz et de générer un fort taux d'engagement et de mémorisation pour influer sur l'envie de voyager" Outre-Manche.



Base line de cette campagne pleine d'humour so british, la tasse de thé si chère aux Britanniques !



En association avec la marque Tregothman, le thé est mis en avant pour montrer la Grande-Bretagne sous un nouveau jour et surtout vanter son côté accueillant : "Quelle que soit votre tasse de thé... vous allez adorer" , disent les messages qui jouent sur le côté excentrique souvent prêté aux Britanniques. Bien vu ! Le message et les visuels font en effet sourire et retiennent l'attention.



A chaque type de thé est associée l'illustration d'un type d'expériences réalisables sur Outre-Manche, par exemple Graffitea pour les expériences urbaines, Surf Tea pour les expériences en bord de mer, Festival Tea pour les expériences musicales, Monster Hunting Tea pour les mythes et les légendes, etc.



En guise de visuels, pas forcément et pas seulement des photos de rêve donc, mais, sur la vidéo principale de la campagne (voir ci-dessus), des images de synthèse façon BD, dynamiques et amusantes.