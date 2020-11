Qatar Airways propose la compensation carbone à la réservation

Qatar Airways lance son programme de compensation carbone, en partenariat avec l’IATA et ClimateCare. Lorsqu'ils réservent leur vol sur mobile ou sur le site web, les passagers de la compagnie ont désormais la possibilité de compenser volontairement les émissions carbone liées à leur voyage.



Les émissions seront compensées par l’entreprise ClimateCar dans le cadre du projet de parc éolien de Fatanpur en Inde. Ce projet a permis d'installer des générateurs à turbine éolienne d'une puissance combinée de 108 megawatts pour produire et fournir de l'électricité propre au réseau national indien.



Le projet se compose de 54 éoliennes installées dans et autour des villages de Taluk Dewas, Tonkkhurd et Tarana Taluk dans les districts de Dewas et Ujjain du Madhya Pradesh.