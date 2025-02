Quand Expansion, Innovation et Fidélisation riment avec Passion : 2025, une année prometteuse pour Worldia

La haute saison est un moment clé pour les agences de voyages, et ça, Worldia le sait. Après avoir dépassé toutes les attentes l’année dernière et en enregistrant un taux de croissance pour les ventes été de 30 points au-dessus du marché, malgré un secteur du tourisme en difficulté, Worldia récolte aujourd’hui les fruits de sa stratégie axée sur le renforcement du lien de proximité avec ses agences.Le TO a récemment élargi son offre avec l’ouverture de deux destinations très attendues en Asie, Hong Kong et la Corée du Sud , après avoir sondé ses agences et observé un fort potentiel sur ces marchés. Cette initiative fait suite à une tendance positive, avec une forte croissance sur des marchés clés comme le Japon (+45 %), la Malaisie (+125 %) et le Vietnam (+55 %). Une progression qui met en lumière les efforts de Worldia pour optimiser sa technologie et enrichir son catalogue, afin de répondre au mieux aux attentes des agences et des voyageurs. L’Asie dans son ensemble est un axe fort du développement de Worldia.Déjà très présent sur l’Europe depuis des années, Worldia enregistre des croissances significatives sur le vieux continent, et en particulier les pays d’Europe Centrale sur laquelle l’offre a été renforcée notamment sur l’Allemagne (+116%), l’Autriche (+39%) et la République Tchèque (+25%). Malte est aussi en forte progression (+42%).