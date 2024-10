Quartier Libre : Deux nouveaux circuits en Ecosse et en Irlande

● Irlande

Best seller : Balade Irlandaise notre grand classique de l’île d’Emeraude propose la garantie de s’immerger dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. Les grands incontournables de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses principales villes.

Le tout en hôtels 3*Sup et 4* en centre ville (ou proche centre), en départ garanti, avec toutes les visites incluses, avec un plat local proposé à chaque déjeuner et une carte complète au dîner.



● Islande

Best seller : Grand tour d’Islande. Si vous envisager une première découverte de l’Islande, ce circuit en 8j/7n est le produit idéal. Nous vous emmènerons sur les sites emblèmatiques de cette île de glace et de feu s’offriront à vous : Reykjavik, le Cercle d’Or, le glacier de Jökulsárlón, les cascades de Dettifoss, la région de Mývatn, le cratère du Grabok… Si vous suivez l’actualité, vous n’avez qu’une petite idée d’à quel point tous ces sites exceptionnels sont la promesse d’un éblouissement assuré.



● Ecosse

Best seller : Iles et Highlands en 8j/7n est le circuit idéal pour une première découverte de l’Ecosse ! Entre les emblématiques villes d’Edimbourg, de Glasgow ou de St Andrews, les fabuleuses îles de Skye et Bute, ainsi que les Highlands (vallée de Glencoe, Loch Ness) chargés d’histoires et de légendes, vous expérimenterez les différentes facettes de ce pays à la lumière incomparable.