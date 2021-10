Quartier Libre s'attaque à l'Italie avec Frédéric de Fournoux !

Frédéric de Fournoux devient directeur de la production de Quartier libre

C'est la rentrée, en plus du redémarrage pour les tour-opérateurs, à l'image de Quartier Libre. Le TO propose en cette veille de l'IFTM Top Resa une nouvelle destination : l'Italie. Et pour mener à bien cette nouvelle programmation, c'est à Frédéric de Fournoux (ex Plus belle l'Europe) que la mission a été confiée de concocter les séjours de la botte.

Rédigé par Romain POMMIER le Lundi 4 Octobre 2021

Lu 293 fois