Quartier Libre une équipe de spécialistes amoureux de leurs destinations

« Je peux aisément dire que c'est l'Islande qui est venue à moi et qui m'a donné cette passion pour le voyage il y a maintenant 7 ans. La découverte des volcans, glaciers, sources d’eau chaude et des plages de sable noir sont en partie à l’origine de la naissance de ma passion pour ce pays. Les teintes des paysages m’ont toujours fascinée, on a véritablement l’impression de découvrir une nouvelle palette de couleurs. Ici, nous sommes tellement petits devant l’immensité et les forces de la nature. Les islandais ont coutume de dire que les choses finiront toujours par s’arranger et je l’ai faite mienne. »

« Je peux difficilement expliquer d’où me vient cet attachement pour l’Irlande. Cela remonte sans doute à l’enfance, lorsque je prenais des cours de claquettes ou que je respirais l’odeur de tourbe des whiskeys dégustés par mon père. Peut-être aussi de l’adolescence lorsque j’étais une fan inconditionnelle de U2. Ou plus simplement parce que le vert est ma couleur préférée. Ce qui est certain c’est que j’aime l’accueil et la bonne humeur des irlandais, l’ambiance chaleureuse des soirées dans les pubs. Professionnellement, j'ai découvert l'Irlande lors de ma première année chez Quartier Libre, et n’ai pas été déçue par l’idée que je m’en étais faite. Le pays est aussi remarquable par l’immensité des paysages où l’on peut découvrir nombre de curiosités géologiques, des sites chargés d’histoire et naturellement d’innombrables moutons qui se chargent de régler la circulation. »

« A l’évocation de l’Ecosse, on voit immédiatement des châteaux chargés d’histoire et la couleur ambrée des terres sauvages. C’est cela bien sûr, mais pas seulement. L’Ecosse séduit aussi par ses villes, Edimbourg, Glasgow, Oban et tant d’autres. L’Ecosse surprend également les papilles avec ses whiskys single malt et tourbés et son terrible Haggis. Je crois qu'une part de moi est toujours là-bas, à marcher sur le sable de St Andrews, à voguer sur le Loch Ness ou encore à redécouvrir la magnifique demeure de Mount Stuart et ses plafonds étoilés. L’Ecosse envoûte avec ses contes et légendes qui vous accompagnent à chacune de vos visites. Une chose est claire, si vous allez en Ecosse une fois, ce ne sera que la première d’une longue série. »

« C’est une nécessité pour moi de partir à l’aventure et j’ai eu la chance de recevoir nos clients pendant plusieurs semaines sur l’une des destinations phare de Quartier Libre, la Laponie suédoise et c’était simplement fantastique. Nos clients ont tellement apprécié notre formule de séjour multi activités que nous la reconduirons en fin d’année en doublant la capacité. Et puis il y a la Norvège où la nature a fait dans la démesure. Ce pays est la terre des fjords par excellence. Je recommande naturellement les trois géants incontournables. Le Sognefjord, surnommé le roi des fjords, le Geirangerfjord avec ses falaises vertigineuses et ses cascades et le Hardangerfjord, le plus méridional. La Norvège c’est aussi 2500 km de littoral avec sa myriade d’îles. Côté villes, Oslo et Bergen m’enchantent à chacune de mes visites. La Norvège et la Suède ont su conserver leur histoire et leurs lieux naturels. Si vous recherchez du calme et de la tranquillité, alors ces pays sont faits pour vous. »

« Grâce à un voyage scolaire à Venise, je me suis lancée dans le tourisme en commençant en tant que conseillère voyages pour devenir au fil du temps votre experte en conception de voyages groupe.

Depuis que Quartier Libre a mis l'Italie à sa production, j'ai pu découvrir les villes emblématiques de Florence, Rome et la région des Pouilles. Ce qui est fantastique, c’est qu’il y a toujours quelque chose à découvrir et c’est à chaque fois un nouvel émerveillement. Nous avons choisi de faire simple avec trois programmes très complets pour en voir le plus possible.

Arriver à Venise et repartir de Rome, c’est pour moi le meilleur moyen de visiter cette partie de la Botte, sans la fatigue des longs trajets. Toutes les visites sont comprises y compris la visite virtuelle du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine avec notre guide conférencier. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, la visite physique est proposée en option.

Le tout en pension complète , avec un hébergement dans des hôtels 3* rénovés depuis moins de trois ans et avec un transport en autocars de Grand tourisme. Et dans ce cadre, ma petite pépite à moi c'est la ville d'Alberobello avec ces petite maisons aux toits coniques et ses petites ruelles. Après un tel programme nos clients n’auront qu’une idée en tête, revenir. »