Quels produits et quelle rémunération pour mieux vendre la France ?

Il faut éviter à tout prix de confondre vitesse et précipitation. Le fantasme (jamais assouvi) d’un GDS France, paraît hors de portée pour l’instant. Toutes les tentatives en ce sens ont échoué par le passé.



L’idée serait plutôt de disposer d’un agrégateur capable de rassembler et de donner accès aux différentes briques disponibles en jouant le rôle de consolidateur. Cela sera-t-il possible ? Trop tôt pour le dire mais le développement du marché français en agences est à ce prix.



La profession va devoir parler à l’unisson pour éviter la dispersion que l’on sent poindre. Il faut jeter les bases d’une réflexion de fond, unir nos forces et définir une stratégie dans laquelle les différents interlocuteurs (Collectivités locales et territoriales, Réceptifs et Distribution) prendront la place qui leur revient.



TourMaG.com, à son modeste niveau, y travaille déjà. Nous vous attendons nombreux pour notre prochaine visioconférence. (voir ci-dessous)