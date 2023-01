R-EVOLUTION CUBA : un Fam Trip pas comme les autres

L’objectif de ce Fam Trip ? Faire découvrir ou redécouvrir Cuba sous un prisme différent. Pour cela R-EVOLUTION CUBA a pu compter sur des partenaires de confiance comme : MICE ASSURANCES et GAVIOTA TOURS Lorsque l’on réfléchit à l’organisation d’un futur event/séminaire/voyage de récompense pour une entreprise ou un groupe, l’idée de le réaliser à Cuba ne vient pas spontanément à l’esprit. PARFAIT !Voici une belle occasion de créer la surprise auprès des clients en leur proposant cette destination décalée.En venant à Cuba, on y trouve ce qui fait la réputation du pays : les cigares, le rhum, la salsa, le soleil et les vieilles voitures américaines.. Voici un aperçu des moments forts qu’ont pu vivre les participants de ce Fam Trip :, adepte d’une débrouillardise innée.● Des lieux dédiés à la culture et auxet ils sont nombreux, tels que la « FAC » (Fabrica del Arte Cubano), ou encore la galerie d’art « Factoria Design »…● Des restaurants privés appelés « paladares » qui mettent en avant la, riche de ses origines caribéennes, africaines et européennes.● Une belleproposant des services de qualité ainsi que des salles de réunion de tailles différentes.● Découvrir, se perdre dans lesde la Havane à travers des activités, challenges ludiques et funs à réaliser en équipe.● Assister à desde groupes de musiciens cubains tels que Toques del Rio , Ernesto Blanco, Agranel et de la compania flamenca ECOS…● Profiter d’unpour ensuite déguster une langouste sur un îlot appelé « cayo » comme si on était seul au monde.● Longer le fameux Malecón de La Havane en…mais escorté par un convoi de Harley Davidson, cela donne une toute autre dimension !