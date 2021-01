RESANEO toujours aux côtés des agences

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Pour 2021 toute l’équipe de Resaneo vous présente ses meilleurs vœux. Nous souhaitons continuer à être à vos côtés pour repartir de l’avant.

Rédigé par Resaneo le Lundi 18 Janvier 2021

RESANEO a mis en place son nouveau logo et fait évoluer toute sa charte graphique.



Mais ce qui ne change pas ce sont les nombreuses raisons d’utiliser la plateforme.



Nous allons vous en remettre

En 2020a mis en place son nouveau logo et fait évoluer toute sa charte graphique.Mais ce qui ne change pas ce sont les nombreuses raisons d’utiliser la plateforme.Nous allons vous en remettre une dizaine en tête pour redécoller ensemble vers un avenir meilleur.

Une interface simple avec des offres exclusives et un SAV performant RESANEO reste concentré sur un objectif : La qualité de service. La société, qui se revendique depuis sa création comme l’expert du transport, propose l’intégralité de l’offre aérienne du marché et la décline avec de nombreux services additionnels, ses branded fares et son après-vente. Ce dernier point est assuré par nos Travel Angels dont l’amabilité, le professionnalisme et le décroché rapide sont reconnus, malgré la difficulté ces derniers temps. Ils utilisent des outils de support techniques performants afin d’assurer une gestion efficace de tous types de demandes.

De la remontée comptable à la gestion personnalisée en passant par le « à la carte » La remontée comptable : Dans le monde des back-offices dédiés aux professionnels du tourisme, il existe de nombreux acteurs qui possèdent leurs propres spécificités. La gageure pour les équipes de RESANEO et de SPEEDMEDIA a été de travailler avec tous les protagonistes afin d’obtenir le résultat attendu, à savoir, permettre aux agences une remontée comptable telle qu’elles l’utilisent avec leurs autres fournisseurs, tels que les TO par exemple.



La gestion personnalisée : Chaque client est unique, ainsi chaque service est simplement et clairement accessible sur le site de RESANEO que ce soit un bagage en soute, un besoin d’assistance, un repas spécial ou une réservation de siège…



Cotation groupe et à la carte : Nos experts vous apportent rapidement des réponses au juste prix. Chaque cotation est attentivement étudiée pour répondre à toutes les demandes. Multi PNR, multi destinations etc.



Une offre complète pour le rail et la plus-value de la norme NDC pour l’aérien Une offre rail complète : Sur la France tous les TGV et Intercités sont accessibles. Vers et depuis l’étranger les compagnies majeures sont réservables, Thalys, Renfe, Eurostar…



La norme NDC : RESANEO est connecté à de plus en plus de transporteurs aériens via la norme NDC. Cela permet à chaque acteur, distributeur comme transporteur, de s’interconnecter selon les contraintes, besoins et négociations de chacun. Les prodigieux efforts d’investissement de RESANEO dans la technologie permettent à ses clients de profiter d’une réelle valeur ajoutée dans la vente des titres de transports et leurs services associés.



Cette conjonction de fonctionnalités, de services et une écoute attentive est le gage d’une collaboration toujours plus forte entre vous et nous. Cela nous a permis de tenir le choc pendant des périodes compliquées et nous permettra de repartir de plus belle vers des lendemains plus heureux tous ensemble.



Enfin, en ces périodes compliquées marquées du sceau du chômage partiel, les avantages procurés par RESANEO prennent tout leur sens. Lorsque les équipes n’ont que peu de temps, l’efficacité et l’optimisation sont les maîtres-mots.



Contact Contactez-nous au 0892 49 41 41

Vous n’êtes pas encore inscrit ?



Suivez-nous :

https://fr.resaneo.com/



au 0892 49 41 41Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici

Lu 333 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Embarquez vers les Açores avec SATA Azores Airlines et laissez-vous surprendre Qui parle le mieux d'AVICO ?