RSE dans les mobilités d'affaires : nouveau livre blanc de l'AFTM

L'AFTM vient de publier son 14ème livre blanc consacré à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L'ouvrage est intitulé : "RSE dans les mobilités d'affaires, une raison d'être".

Lundi 16 Novembre 2020

A l'occasion de sa sortie, un webinar a été organisé autour des rédacteurs et contributeurs de ce livre blanc inédit.



Pour l'association, pas de doute, les entreprises doivent mettre le cap sur la RSE "sans concession".



La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. L’édifice de la RSE repose alors sur 3 grandes familles d’enjeux : environnementaux, sociaux et sociétaux. La dimension économique souvent érigée en pilier est en réalité une donnée transversale aux 3 thématiques précitées souligne l'AFTM.



Ce livre blanc a pour objectif de dresser une cartographie (non exhaustive) des connaissances et des pratiques disponibles en matière de mobilité responsable grâce à la participation de nombreux acteurs des déplacements professionnels de tout horizon.



Notons par ailleurs qu’une place significative est également faite à la conciliation des problématiques liées au handicap et au droit pour tous les collaborateurs, de se déplacer professionnellement.



Le groupe de travail qui a piloté l'ouvrage a décidé de titrer ce livre blanc “ une raison d’être ”. Au-delà de la faculté permise par la loi PACTE (en date du 22 mai 2019) qui instaure la possibilité pour les entreprises d’inscrire une raison d’être dans leurs statuts, l’AFTM invite ces dernières à faire figurer dès à présent la RSE au sommet de leur stratégie globale.

