RSE : les EDV planchent sur un nouveau label

Beaucoup d'entreprises ne se sentent pas concernées, ce sont souvent des TPE ou des PME qui se sentent trop petites, ou d'autres qui sont proches de la retraite

Pourtant les échanges entre entrepreneurs lors des ateliers sont très enrichissants, car certains sont plus avancés que d'autres.



Il ne faut pas oublier également l'image que l'on renvoie auprès de nos clients. Si demain, on ne veut pas perdre de clients et pouvoir toucher une nouvelle clientèle, on a tout intérêt à passer le cap et à débuter une démarche RSE le plus vite possible

Il est important que les initiatives viennent aussi des salariés

Nous avons une personne dans l'entreprise qui pilote tous les projets RSE avec les salariés. Ils se réunissent une fois toutes les 5 semaines, il y a un partage de valeurs et d'opinions. Et derrière nous développons des formations dans l'optique d'être labellisés sur la RSE et de pouvoir répondre à des appels d'offres