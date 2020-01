Régis Bolliet rejoint mmv en tant que directeur des opérations

mmv accueille Régis Bolliet en tant que directeur des opérations.



Basé en Savoie, il assurera la gestion des établissements du groupe dans le cadre de sa politique de développement stratégique et opérationnel.



Natif de la région de Chambéry et fort d’une expérience de 18 années dans le tourisme de montagne, en gestion de villages clubs et développement de résidences de tourisme haut de gamme ainsi que d’hôtels 3 et 4 étoiles, il rejoint mmv, " séduit par le professionnalisme des équipes, l’organisation du groupe et le produit novateur mis en place ", précise un communiqué.