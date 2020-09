René-Marc Chikli (Seto) : "Il faut obtenir toutes les aides possibles et imaginables pour maintenir le secteur en vie..."

TourMaG.com - Un peu comme cela a pu se produire par le passé, nous pourrions assister à un phénomène de résilience de la population face à ce nouveau risque. Est-ce une éventualité selon vous ?



René-Marc Chikli : Quelque part je pense que le premier marché qui repartira est celui du loisir. Le jour où le traumatisme général cessera, il sera sans doute le premier de retour.



Par contre, nous n'avons pas de date.



Nous y avons cru, mais nous nous sommes cassés les dents. Pour que le marché redémarre, il doit être rentable et le business travel a une part prépondérante dans la rentabilité du secteur.



TourMaG.com - Il y a pourtant quelques destinations. Les Maldives, prochainement Maurice, les Dom-Tom, etc. Peut-être que ces quelques destinations vont pouvoir sauver l'hiver...



René-Marc Chikli : Je ne suis pas devin.



Notre hypothèse de départ, à la sortie du confinement, étant que tout aller rouvrir au fur et à mesure, puis nous nous sommes pris des coups de massue.



Les Allemands et les Anglais ne peuvent pas venir en France, les frontières se referment. Nous n'avons aucune visibilité.



Je ne veux pas jouer les pessimistes, mais il faut être réaliste sur la situation. Comme l'Egypte et la Tunisie, des destinations ont mis en place des protocoles pour les voyageurs, mais cela ne va pas générer de trafic.



TourMaG.com - La Grèce et la Tunisie ont été parmi les premiers pays touristiques à s'ouvrir à nouveau aux Européens. Avez-vous des retours des TO spécialistes de ces destinations ?



René-Marc Chikli : Il y a eu très peu de trafic.



TourMaG.com - Quand vous voyez que les gouvernements anglais et américains discutent pour la création d'un pont aérien entre les deux pays pour relancer le tourisme, savez-vous si l'exécutif français a fait de même ?



René-Marc Chikli : Non.



Contrairement à ces pays, la France n'a pas fermé ses frontières. Je crois que nous avons épuisé toutes les solutions.



Le vrai sujet qui nous anime étant d'obtenir toutes les aides possibles et imaginables pour maintenir le secteur en vie.



Toute l'industrie, y compris vous les médias, ne pourrez pas vivre avec un chiffre d'affaires de 10 ou 15% comparativement à l'année précédente.



Nous sommes sur une crise globale et j'y mets toutes les composantes, comme la Caisse de Garantie.



Il n'est pas évident de faire venir dans cette démarche d'envergure industrielle et collective, des patrons et personnes qui n'ont jamais eu cette façon de penser.



Il y a de l'intelligence dans cette profession, il faut marier ces intelligences.