"Renouez avec l’essentiel" : Tahiti Tourisme part à la reconquête des voyageurs

"Renouez avec l’essentiel à Tahiti Et Ses Îles" : tel est le nouveau message adressé par Tahiti Tourisme aux voyageurs, en même temps que l’annonce de la réouverture des frontières internationales.



Pays exempt de COVID-19, Tahiti met en avant dans cette campagne de séduction, un retour aux valeurs essentielles, aux relations avec la nature, à d’autres cultures et ses proches.



" Des traditions anciennes aux eaux cristallines, les images de la campagne soulignent le meilleur de la destination, notamment son isolement et sa sécurité ", précise Tahiti Tourisme dans un communiqué.



Cette campagne digitale se déroulera par étape, avec une première phase de sensibilisation destinée à inciter les voyageurs à rêver à nouveau de Tahiti Et Ses Îles. Une seconde phase les encourageant à réserver leurs vacances.



Quant à la réouverture des frontières internationales le 15 juillet, après deux mois de fermeture, " des mesures d’entrée et des protocoles sanitaires spécifiques et détaillés s’appliqueront à tous les visiteurs ".