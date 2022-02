Renouvellement à la tête de l’Office de tourisme de Strasbourg

Il fallait rapidement résoudre une mini crise avec le départ de Michèle Kannengieser, maire de La Wantzenau, qui a quitté l’automne dernier le groupe majoritaire à l’Europole et qui s’est vu immédiatement démettre de ses fonctions de président de l’ OTSR. Joël Steffen n’est pas un inconnu puisqu’il occupait déjà le poste de vice-président et qu’il était également adjoint au Maire de Strasbourg en charge du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Vie nocturne.Spécialiste de l’aménagement urbain, c’est dans cette voie qu’il débute son activité professionnelle, avant de rejoindre Citiz Grand Est, société active dans le partage des véhicules urbains. Il passe ensuite à la CCI Alsace Métropole comme chargé de mission. Entré en politique comme élu de l’Europole de Strasbourg, il se voit confier la vice-présidence de l’Office du tourisme, et intègre également l’équipe municipale