Mulhouse : 2022, l’année de tous les changements pour la Collection Schlumpf

L’association travaille depuis plusieurs années à un important projet de modernisation pour mieux mettre en valeur l’exceptionnelle collection du musée.



Elia Saunier, responsable scientifique depuis l’an passé, aura la charge d’élaborer le projet scientifique et culturel du musée à l’horizon 2025-2027.



L’accueil des publics est également repensé afin de faire du musée un véritable lieu de vie. C’est pourquoi plusieurs espaces sont désormais accessibles sans passer par la billetterie.



Une nouvelle librairie-boutique a été inaugurée en février et bientôt le Gatsby Bar, entièrement redécoré, sera ouvert avec accès direct à l’autodrome.



Par ailleurs, un nouveau restaurant de cuisine traditionnelle française, L’Atalante, succède au restaurant argentin Le Fangio et complète l’offre de la cafétéria.



Enfin, l’espace d’exposition temporaire sera remanié et agrandi de 1 000 à 1 300 m2, en avril 2022.