Report ou reprise des départs : le SETO fait de nouvelles recommandations pour les voyages à forfait

Le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) a publié de nouvelles recommandations pour les voyages à forfait :



Le maintien et/ou la reprise des départs pour les destinations dont les conditions sanitaires le permettent et autorisant aux ressortissants français l’entrée sur leur territoire et notamment :



- La France et les territoires non européens de la France c’est-à-dire les DROM-COM, les destinations de l’Espace Schengen et les autres destinations dans le respect des éventuels protocoles sanitaires imposés pour accéder à ces territoires.



En revanche le SETO recommande le report des départs jusqu’au vendredi 25 septembre pour les autres destinations.