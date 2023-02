Reprise du tourisme : Paris se détache du lot, selon le WTTC

Les voyageurs, et notamment les voyageurs d’affaires, affluent davantage vers Paris, Londres, Berlin, Madrid et Rome. La réouverture de la Chine amène de nouveaux visiteurs bienvenus dans les capitales d'Europe, générant recettes et emplois

Il est crucial que les gouvernements nationaux et locaux continuent de reconnaître l'importance des voyages et du tourisme pour les économies, les emplois et les entreprises locales et nationales

Mais dans ce contexte,les quatre autres métropoles naviguant entre -18% à -30% en dessous de 2019, démontrant des reprises légèrement plus lentes que la capitale française.À Paris, la contribution du secteur au PIB était de 38 milliards de dollars en 2019. En 2022, elle est revenue à seulement 6% en dessous du niveau d'avant la pandémie, à environ 35,7 milliards de dollars.La contribution du secteur au PIB de(15 milliards de dollars en 2022) est supérieure en volume à celle de(7,7 milliards de dollars en 2022), -18% de moins qu'en 2019, mais avec un rattrapage plus rapide.Pour sa part, la contribution deau PIB était de plus de 5,5 milliards de dollars en 2022, 24% en dessous de 2019, mais(-30% en dessous des niveaux de 2019) avec un volume approchant les 7 milliards de dollars., constate Julia Simpson, PDG du WTTC.».