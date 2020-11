République Dominicaine : nouveau formulaire électronique d'entrée et de sortie du pays

La République Dominique annonce la mise en place d'un nouveau formulaire d'entrée et de sortie numérique qui devra être rempli par les voyageurs se rendant en République Dominicaine dès le 29 novembre 2020.



Toutefois l'utilisation des formulaires papiers sera maintenu jusqu'au 1er janvier 2021, date après laquelle seul le formulaire numérique sera utilisé comme mode de saisie des informations.



Ce nouveau formulaire regroupera ainsi les informations de la carte internationale d'embarquement et de débarquement, le formulaire de déclaration en douane et la déclaration sanitaire du voyageur.



« La mise en place d'un formulaire d'enregistrement numérique unique pour entrer et sortir du pays est le fruit de la coopération entre différentes entités gouvernementales pour faciliter les procédures d'immigration, en regroupant trois formulaires en un seul et en utilisant la technologie sans contact. Il permet également aux autorités dominicaines de disposer d'informations en temps réel sur les arrivées et les départs des passagers dans notre pays », a indiqué le ministre du tourisme, David Collado.